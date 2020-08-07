Глава Комитета МИИР подал в отставку после преступления подчиненного

За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечены 250 руководителей различного звена, из которых освобождены от занимаемой должности – 46, уволены – 7.

Глава Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР подал в отставку после преступления подчиненного, сообщил на брифинге главный эксперт Департамента партнерства Нурбек Набиев, передает корреспондент zakon.kz.

На этой неделе должна была быть рассмотрена дисциплинарная ответственность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР Баитова за коррупцию со стороны его непосредственного подчиненного, — напомнил Набиев.

Он объяснил, что 25 июля в законную силу вступил приговор суда в отношении руководителя Департамента Комитета по Акмолинской области Молдагулова.

В мае текущего года в группе лиц по предварительному сговору он путем обмана получил вознаграждение от предпринимателя в сумме 700 тыс. тенге, обещав взамен положительное решение касательно получения аттестата в области промышленной безопасности. За содеянное признан виновным по статье 190 часть 3 пункт 2 УК РК ("мошенничество"). В результате – десятикратный штраф в размере 7 млн тенге и пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе. Председатель Комитета Баитов, до вступления вступления в законную силу приговора суда, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, — сообщил главный эксперт.

Всего, по информации ведомства, за 7 месяцев 2020 года Антикоррупционной службой в госорганы внесено 1 120 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.

По результатам рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 575 лиц, из которых уволены 72, освобождены от занимаемой должности - 81, предупреждены о неполном служебном соответствии – 68, понижены в должности – 10, строгий выговор объявлен – 145.

За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечены 250 руководителей различного звена, из которых освобождены от занимаемой должности – 46, уволены – 7.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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