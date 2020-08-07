Задержание замкомандира воинской части опубликовала Антикоррупционная служба

Его подозревают в хищении ГСМ.

Видео задержания заместителя командира воинской части опубликовала Антикоррупционная служба, передает zakon.kz.

Его задержали сотрудники антикора совместно с КНБ 1 августа. Замкомандира воинской части 52859 регионального командования Нацгвардии подозревают в хищении имущества, путем присвоения горюче-смазочных материалов.

Уголовное дело находится на стадии досудебного расследования, другие обстоятельства в интересах следствия не разглашаются.

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