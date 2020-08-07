Мужчина на спор решил переплыть Иртыш и застрял на острове

Спасатели эвакуировали мужчину на берег и провели с ним разъяснительную беседу.

В Павлодарской области 32-летний мужчина решил на спор переплыть Иртыш, но растратив все силы застрял на острове, откуда его и эвакуировали спасатели, сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт Департамента по ЧС Павлодарской области, мужчина 1987 года рождения находился с друзьями на отдыхе вблизи села Кенжеколь и решил на спор переплыть реку Иртыш. Он не рассчитал свои силы и доплыв до острова стал ждать помощи. Сообщение о нем поступило спасателям в 15 часов 58 минут. Прибыв на место события на лодке, спасатели эвакуировали мужчину на берег и провели с ним разъяснительную беседу.

Это уже третий случай ЧС на реке Иртыш за прошедшую неделю. Но если в этом случае все обошлось, то два других закончились гибелью четырех человек. Двое из них несовершеннолетние юноши пятнадцати лет.

Так, шестого августа в 16 часов на единый диспетчерский пульт ДЧС области поступило сообщение о гибели подростка 2005 года рождения во время купания в притоке реки Иртыш вблизи села Кызылжар сельской зоны города Аксу. Парень находился на реке с другом и утонул во время купания в запрещенном месте. Группа водолазов оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям подняли тело подростка с глубины 2,5 метра на расстоянии десяти метров от берега.

Другая группа водолазов пять суток искали мужчину 1973 года рождения, который утонул первого августа вместе с двадцатидвухлетним сыном во время купания вблизи южного водозабора на территории Павлодарского района. Тело мужчины обнаружили родственники в 17 часов 35 минут в районе стихийного пляжа "Золотые пески". Группа спасателей извлекли тело из коряжника вблизи берега и передали сотрудникам полиции.

Как отметили в ведомстве, в связи с устоявшейся жаркой погодой жители области вопреки запрету продолжают купаться на необорудованных и запрещенных участках водоемов. Они делают это в нарушение пункта 10 постановления №8 главного санитарного врача области, что приводит к несчастным случаям во время купания.

Также ДЧС Павлодарской области напоминает, что несчастные случаи на водоемах происходят в первую очередь из-за несоблюдения правил безопасности на воде и самонадеянности самих купающихся. Купание в запрещенных и необорудованных участках водоемов нередко приводит к гибели людей. Спасатели просят жителей и гостей региона не нарушать установленные ограничения и не купаться на стихийных местах отдыха до окончания режима карантина, когда откроются официальные пляжи.

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