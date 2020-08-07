Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян в Беларуси

Российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке

Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Кремля.

В частности, главы государств обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских граждан.

Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран. Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке, - говорится в сообщении Кремля.

33 граждан России задержали в конце июля. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов в республике, которые запланированы на 9 августа. Задержанных считают бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Лукашенко требовал от Москвы объяснений.

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