Нужно ли носить маски переболевшим COVID-19, ответил Бекшин

У переболевших коронавирусом ослабленный иммунитет.

Главный санитарный врач Алматы, руководитель Департамента ККБТУ мегаполиса Жандарбек Бекшин рассказал, почему маску нужно носить даже тем, кто переболел коронавирусом, передает zakon.kz.

Я переболел, я ношу маску. Почему? Возьмем аналогию гриппа. Там есть штамм А, штамм Б, если ты привился от одних штаммов, это не значит, что вы не заболеете другими штаммами. На сегодня я не знаю, насколько сформировался иммунитет после болезни, многие не знают. И мы не знаем, сколько штаммов у нас циркулирует, 1. 2 или 7. Есть данные, что в мире 7 штаммов, другие данные говорят, что есть уже 30 штаммов, вирус мутирует. Пока ученые не прояснят ситуацию, мы сможем определять, от каких штаммов есть защита, от каких нет. Пока этого нет, маски нужно носить всем. - сказал Жандарбек Бекшин.

Также он напомнил, что у переболевших коронавирусом ослабленный иммунитет.

Есть люди, у которых иммунодефицит. у них не формируется иммунитет не только на ковид, но и на ту же корь не сформироваться иммунитет. Или же часть людей, у кого слабые иммунные возможности, то есть, их иммунитет не обеспечивает защиту, - заявил Бекшин.

Накануне сезона ОРВИ и гриппа (1 октября) медики постоянно повторяют, что это группа респираторных инфекций, схожих по симптомам с коронавирусом.

В соответствии с планом акимата на 2 полугодие есть пункт, что мы будем готовиться профилактике от гриппа. Если на грипп наложится коронавирус, будет очень плохо, немного людей смогут выдержать подряд 2 инфекции, переболеть гриппом, а потом коронавирусом. Мы подготовили 130 тыс вакцин от гриппа для беременных часто бол детей врачей, но и я обращаюсь к предпринимателям, чтобы провакцинировали коллективы. Каждый год частные фирмы платно вакцинируют. Мы дополнительно закупим против гриппа вакцины, привить население от гриппа. Чтобы из двух серьезных оппонентов остался только коронавирус, до решения вопроса выпуска вакцины против него, - заключил главный санврач Алматы.

Альберт Ахметов

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