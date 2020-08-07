Два водителя скорой помощи скончались от коронавируса в Алматы

Госпитализация пациентов в ковидные клиники осуществляется строго через службу скорой неотложной медицинской помощи.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров рассказал, были ли летальные случаи среди перенесших коронавирус медицинских работников в мегаполисе, передает zakon.kz.

По Алматы летальных случаев среди медицинских работников при исполнении своих служебных обязательств не было. Но, к сожалению, у нас было два летальных случая среди водителей скорой помощи. Также умерла лифтерша Центральной городской клинической больницы. Всем умершим будет выплачена компенсация в размере 10 миллионов тенге, - сообщил Камалжан Надыров.

Известно, что госпитализация пациентов в ковидные клиники осуществляется строго через службу скорой неотложной медицинской помощи.

В работе скорой помощи наблюдается снижение нагрузки, уменьшилось количество обращений с ОРВИ, КВИ и пневмониями на 69%. Если в период с 15 июня по 5 июля на пике у нас было 8000 обращений, 5000 вызовов, то сегодня 2500 обращений, 1700 вызовов. - пояснил Надыров.

В городе с начала пандемии зарегистрировано 12 997 случай COVID-19. За сутки выявлено новых 176 случаев. В среднем весь последний месяц количество новых случаев постоянно уменьшается на - 10%. Сейчас на дому под медицинским контролем сегодня находится 1268 человек, в том числе бессимптомные - 667 и 601 пациентов с симптомами, в основном с легкой степенью тяжести. За последние две недели число данной категории пациентов снизилось на 50% (на 20 июля показатель достигал 2520 пациентов). Всего выздоровело – 7804 человек, а это 60% от всех случаев заразившихся.

Альберт Ахметов

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