Алматинцев без масок штрафуют мошенники
Поэтому маски лучше носить там, где требуется.
Фото : pixabay.com7 августа 2020, 17:47
О наказаниях алматинцев, не носящих маски, рассказал главный санитарный врач Алматы, руководитель Департамента ККБТУ мегаполиса Жандарбек Бекшин. По его словам, горожан штрафуют не только компетентные органы, но и мошенники, передает zakon.kz.
По данным Бекшина, в мегаполисе проводится большое количество проверок. принимаются меры.
Около 2200 штрафов. Только по масочному режиму 2002 случая. Но мы не только людей штрафуем, но и бизнес на 230 МРП (638 940 тенге). Также мы проводим и разъяснительную работу, - сказал Жандарбек Бекшин.
Однако, ситуацией пользуются мошенники, которые незаконно берут деньги у людей без масок, не являясь работниками Департамента, полиции или других государственных органов.
В городе работает группа, молодой человек и девушка. Они представляются работниками санэпидслужбы, при выявлении нарушений берут деньги. В таких случаях нужно требовать должностное удостоверение. Надо помнить о том, что есть такие мошенники, - рассказал Жандарбек Бекшин.
Альберт Ахметов
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