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Алматинцев без масок штрафуют мошенники

Поэтому маски лучше носить там, где требуется.

Фото : pixabay.com7 августа 2020, 17:47

О наказаниях алматинцев, не носящих маски, рассказал главный санитарный врач Алматы, руководитель Департамента ККБТУ мегаполиса Жандарбек Бекшин. По его словам, горожан штрафуют не только компетентные органы, но и мошенники, передает zakon.kz.

По данным Бекшина, в мегаполисе проводится большое количество проверок. принимаются меры.

Около 2200 штрафов. Только по масочному режиму 2002 случая. Но мы не только людей штрафуем, но и бизнес на 230 МРП (638 940 тенге). Также мы проводим и разъяснительную работу, - сказал Жандарбек Бекшин.

Однако, ситуацией пользуются мошенники, которые незаконно берут деньги у людей без масок, не являясь работниками Департамента, полиции или других государственных органов.

В городе работает группа, молодой человек и девушка. Они представляются работниками санэпидслужбы, при выявлении нарушений берут деньги. В таких случаях нужно требовать должностное удостоверение. Надо помнить о том, что есть такие мошенники, - рассказал Жандарбек Бекшин.

Альберт Ахметов


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