Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Ролик про "новый ұят" опубликовали в Сети

В Казахстане продолжают выявлять нарушения санитарной безопасности.

Фото : скриншот видео7 августа 2020, 17:56

Telegraь-канал coronavirus2020.kz опубликовал видео "Что такое новый ұят?", передает zakon.kz.

Что такое новый ұят? Новый ұят - это не носить маску, это не соблюдать дистанцию, это устраивать тои, это думать только о себе. Соблюдать меры безопасности каждый день - это не ұят, - говорится в видео.

В Казахстане продолжают выявлять нарушения санитарной безопасности. В Туркестанской области полицейские пресекли проводы невесты во время карантина. К административной ответственности привлечен и владелец зоны отдыха в Алматы. Также был закрыт подпольный салон красоты. В столице работал караоке-бар и кальянная. Посетители были оштрафованы за нарушение.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты