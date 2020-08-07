Ролик про "новый ұят" опубликовали в Сети

В Казахстане продолжают выявлять нарушения санитарной безопасности.

Telegraь-канал coronavirus2020.kz опубликовал видео "Что такое новый ұят?", передает zakon.kz.

Что такое новый ұят? Новый ұят - это не носить маску, это не соблюдать дистанцию, это устраивать тои, это думать только о себе. Соблюдать меры безопасности каждый день - это не ұят, - говорится в видео.

В Казахстане продолжают выявлять нарушения санитарной безопасности. В Туркестанской области полицейские пресекли проводы невесты во время карантина. К административной ответственности привлечен и владелец зоны отдыха в Алматы. Также был закрыт подпольный салон красоты. В столице работал караоке-бар и кальянная. Посетители были оштрафованы за нарушение.

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