Ролик про "новый ұят" опубликовали в Сети
В Казахстане продолжают выявлять нарушения санитарной безопасности.
Фото : скриншот видео7 августа 2020, 17:56
Telegraь-канал coronavirus2020.kz опубликовал видео "Что такое новый ұят?", передает zakon.kz.
Что такое новый ұят? Новый ұят - это не носить маску, это не соблюдать дистанцию, это устраивать тои, это думать только о себе. Соблюдать меры безопасности каждый день - это не ұят, - говорится в видео.
В Казахстане продолжают выявлять нарушения санитарной безопасности. В Туркестанской области полицейские пресекли проводы невесты во время карантина. К административной ответственности привлечен и владелец зоны отдыха в Алматы. Также был закрыт подпольный салон красоты. В столице работал караоке-бар и кальянная. Посетители были оштрафованы за нарушение.
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