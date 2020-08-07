Администрация рынка в Алматы наказана за нарушение карантина

По факту нарушения составлен административный протокол на сумму 861 тыс. тенге.

Администрация одного из рынков Алматы привлечена к ответственности за нарушение правил торговли во время карантина. Об этом сообщил аким Жетысуского района города Алматы Максат Кикимов на своей странице в соцсети instagram, передает zakon.kz.

Как отметил автор поста, еженедельно, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения, сотрудниками УККБТУ Жетысуского района (районный СЭС) совместно с сотрудниками аппарата акима и Управления полиции Жетысуского района на постоянной̆ основе проводятся рейды по объектам предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Так, 5 августа 2020 года в ходе рейда мобильной группой выявлены факты по несоблюдению ограничительных мер на рынке "Алатау-1". Руководство рынка вывело продажу золотых изделий на проход, что создало массовое скопление людей. Не были соблюдены меры социального дистанцирования, отсутствовали разметки на полу. В этой связи составлен административный протокол в отношении ТОО "Достар Сауда" по ст.425 ч.1 КоАП РК на сумму 861 тыс. тенге, – написал Максат Кикимов.

Он дополнил, что на всех объектах и среди продавцов проводятся разъяснительные работы по усиленному соблюдению законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обязательному ношению масок в закрытых помещениях и по соблюдению социальной̆ дистанции.

В целом, на сегодняшний день мобильными группами Жетысуского района составлено 213 протоколов по ст.425 КоАП РК.

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