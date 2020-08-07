В январе-июле в Казахстане проведено госзакупок на 4,9 трлн тенге

Почти половина из этой суммы осуществлены у отечественных производителей товаров отраслей "экономики простых вещей".

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.

Рассмотрены промежуточные итоги реализации программы льготного кредитования "Экономика простых вещей", вопросы местного содержания в государственных закупках, закупках АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и недропользователей, а также итоги опроса субъектов бизнеса в наиболее пострадавших отраслях и перспективы их развития. В заседании приняли участие члены Правительства, акимы регионов, руководство АО "ФНБ "Самрук-Қазына", НПП "Атамекен", АО "НУХ "Байтерек", "ФРП "Даму", "Аграрная кредитная корпорация", Ассоциации финансистов Казахстана, представители региональных палат предпринимателей и др.

По состоянию на 1 августа 2020 года по Программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" одобрен 2201 проект на сумму 504,2 млрд тг, просубсидировано 1628 проектов на сумму 292,5 млрд тг. Лидерами по просубсидированным проектам стали города Алматы и Нур-Султан, а также Жамбылская и Костанайская области, низкая динамика отмечается в Павлодарской, Кызылординской и Атырауской областях.

В январе-июле т. г. в Казахстане проведено государственных закупок на 4,9 трлн тг, из которых 42% осуществлены у отечественных производителей товаров отраслей "экономики простых вещей". При этом наибольшая доля местного содержания обеспечена в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской областях, а также г. Алматы, наименьшие показатели зафиксированы в Жамбылской области и г. Нур-Султан.

Глава правительства в целях повышения эффективности освоения средств по Программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" поручил усилить работу региональных проектных офисов по сопровождению проектов и оказанию необходимой поддержки предпринимателям, а также исключению возникающих барьеров. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана поручено до конца августа т. г. проработать вопрос смягчения регуляторных требований банков второго уровня по залоговому обеспечению, а также усилить взаимодействие с субъектами бизнеса по вопросам кредитования.

В целях увеличения доли местного содержания в регулируемых закупках премьер-министр поручил акиматам регионов, Фонду "Самрук-Қазына" обеспечить предоставление полной отчетности по фактически проведенным закупкам, а также активизировать работу региональных Комиссий по местному содержанию. Фонду "Самрук-Қазына" дано поручение продолжить работу по заключению оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, в том числе в рамках разрабатываемого механизма адресной поддержки. Глава Правительства по итогам проведенного НПП "Атамекен" опроса субъектов бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики поручил в двухнедельный срок подготовить предложения по дальнейшей поддержке указанной категории предпринимателей.

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