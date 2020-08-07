Есимов рассказал Токаеву о планах по созданию вакцины совместно с Россией

Ахметжан Есимов доложил Президенту о деятельности "Самрук-Казына" в борьбе с коронавирусом.

Президент принял председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Главе государства доложили о деятельности "ФНБ "Самрук-Казына" в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Ахметжан Есимов сообщил Касым-Жомарту Токаеву о том, что в марте текущего года Фонд профинансировал приобретение 6 млн защитных масок врачам, полицейским и социальным работникам.

Председатель правления ФНБ "Самрук-Казына" проинформировал Президента о взаимодействии Фонда с министерством здравоохранения, в рамках которого за счет финансовых средств компании было закуплено 100 машин скорой помощи, 1000 кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1000 пульсоксиметров и 3000 противовирусных препаратов "Авифавир".

Глава государства также был проинформирован о том, что по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева Фондом будет профинансировано строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в Нур-Султане и Алматы.

Ахметжан Есимов рассказал Президенту о планах по созданию производства вакцины от коронавируса совместно с Россией.

В ходе беседы была рассмотрена текущая ситуация в компаниях Фонда. Ахметжан Есимов сообщил что в текущем году Правительству будут выплачены дивиденды в размере 120 млрд тенге, что в десять раз больше, чем в 2017 годом. Ранее "Самрук-Казына" досрочно направил более 50 млрд тенге в Национальный фонд.

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