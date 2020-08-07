Иностранец использовал кровь кролика и инсценировал собственное похищение

Он потребовал 100 тысяч долларов.

Гражданин Азербайджана инсценировал собственное похищение в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на МВД.

37-летний гражданин Азербайджана неоднократно приезжал в Казахстан к родственникам, с которыми решил провернуть крупную аферу.

В определенном кругу он зарекомендовал себя поставщиком овощей и фруктов в страну. Подыскивал себе партнеров, среди которых был бизнесмен из Нур-Султана.

Именно с ним первыми вышли на связь "похитители". Они отправили ему фото, на котором изображен окровавленный мужчина, а затем голосовое сообщение, в котором он просит выполнить все требования похитителей. К слову, они запросили у бизнесмена выкуп в размере 100 тысяч долларов. Взамен обещали вернуть его живым и невредимым, - рассказал детали "похищения" начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

Столичный бизнесмен сразу же обратился за помощью в полицию.

Нам в кратчайшие сроки удалось установить, что похищение – это всего на всего спектакль с четырьмя актерами: гражданином Азербайджана, его двоюродным братом, с другом и девушкой. На фото действительно запечатлен гражданин Азербайджана, только кровь на его одежде – кролика, мясо которого разделали специально для атрибута, – рассказал Инкаров.

Иностранец был обнаружен полицейскими на съемной квартире живым и невредимым. Там же и остальные участники спектакля.

Следственным Управлением ДП Алматы будет дана правовая оценка действиям каждого из участников "похищения", с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК.

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