Казахстан будет сотрудничать с китайской академией

Соглашение рассчитано на повышение уровня казахстанских спортсменов.

Казахстан подписал соглашение о сотрудничестве по настольному теннису с Китаем, передает zakon.kz со ссылкой на olympic.kz.

Контракт был заключен между президентом Федерации настольного тенниса Казахстана Данияром Абулгазиным и директором Академии Zhengding Фан Жиу.

Соглашение рассчитано на повышение уровня мастерства казахстанских спортсменов, укрепление и развитие международных дружеских связей.

С 1992 года в Чжэндине регулярно проводит тренировки национальная сборная Китая и поэтому международную базу Академии называют "колыбелью чемпионов мира", - значится в сообщении.

Отмечается, что опытные специалисты и сильные спарринг-партнеры принесут пользу отечественным спортсменам и тренерам.

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