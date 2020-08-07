Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Казахстан будет сотрудничать с китайской академией

Соглашение рассчитано на повышение уровня казахстанских спортсменов.

Фото : Pixabay7 августа 2020, 18:24

Казахстан подписал соглашение о сотрудничестве по настольному теннису с Китаем, передает zakon.kz со ссылкой на olympic.kz.

Контракт был заключен между президентом Федерации настольного тенниса Казахстана Данияром Абулгазиным и директором Академии Zhengding Фан Жиу.

Соглашение рассчитано на повышение уровня мастерства казахстанских спортсменов, укрепление и развитие международных дружеских связей.

С 1992 года в Чжэндине регулярно проводит тренировки национальная сборная Китая и поэтому международную базу Академии называют "колыбелью чемпионов мира", - значится в сообщении.

Отмечается, что опытные специалисты и сильные спарринг-партнеры принесут пользу отечественным спортсменам и тренерам.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты