Казахстан будет сотрудничать с китайской академией
Соглашение рассчитано на повышение уровня казахстанских спортсменов.
Фото : Pixabay7 августа 2020, 18:24
Казахстан подписал соглашение о сотрудничестве по настольному теннису с Китаем, передает zakon.kz со ссылкой на olympic.kz.
Контракт был заключен между президентом Федерации настольного тенниса Казахстана Данияром Абулгазиным и директором Академии Zhengding Фан Жиу.
Соглашение рассчитано на повышение уровня мастерства казахстанских спортсменов, укрепление и развитие международных дружеских связей.
С 1992 года в Чжэндине регулярно проводит тренировки национальная сборная Китая и поэтому международную базу Академии называют "колыбелью чемпионов мира", - значится в сообщении.
Отмечается, что опытные специалисты и сильные спарринг-партнеры принесут пользу отечественным спортсменам и тренерам.
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