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В TikTok ответили на ультиматум Трампа

Трамп считает, что через TikTok могут распространять дезинформацию, а также заподозрил, что компания может передавать сведения о пользователях властям Китая.

Фото : Pixabay7 августа 2020, 18:33

TikTok пригрозила подать в американский суд после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о борьбе с угрозой, исходящей от приложения, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава Белого дома дал 45 дней на прекращение на территории страны любых сделок с китайской компанией ByteDance, которая владеет сервисом для просмотра коротких видео.

Трамп считает, что через TikTok могут распространять дезинформацию, а также заподозрил, что компания может передавать сведения о пользователях властям Китая.

Мы совершенно четко заявили, что мы никогда не передавали данные наших пользователей правительству. Мы даже выразили нашу готовность полностью продать наш бизнес в США американской компании, - рассказали представители соцсети.

В компании отметили, что потратили около года на попытки договориться с властями, однако они не захотели пойти на компромисс. Кроме того, TikTok обвинил правительство США в нарушении юридических процедур и вмешательстве в частный бизнес.

В компании подчеркнули, что указ президента подрывает доверие к соблюдению в Соединенных Штатах законов, а также ставит под сомнение концепцию свободы высказываний и открытого рынка.


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