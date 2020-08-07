Последнего пациента выписали в одном из провизорных стационаров Акмолинской области

Стационар, рассчитанный на 50 коек, начал принимать первых пациентов 16 июня.

Ограничительные карантинные меры позволили значительно улучшить эпидситуацию в регионе. Так, провизорные стационары в Акмолинской области на данный момент заполнены лишь на 35%, передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Как сообщают в управлении здравоохранения, некоторые районные отделения работают для 2-3 человек. Сегодня последнего выздоровевшего пациента выписали из стационара, открытом при Коргалжынской районной больнице. Им оказался местный житель 1977 года рождения, помогавший с закупом 13 кислородных концентраторов, поставкой кумыса и другой помощью врачей. Берик Рыспаев поступил с жалобами на недомогание и повышенное давление. После осмотра врачей и рентгенографии ему был поставлен диагноз "пневмония".

Хотелось бы выразить благодарность героям нашего времени – врачам. Рискуя своим здоровьем, они каждый день оказывали нам постоянное наблюдение и достойное лечение. Я очень рад быть последним пациентом. Хотелось бы верить, что новой вспышки заражений уже не будет, - поделился Рыспаев Берик.

К слову, в стационар, рассчитанный на 50 коек, начал принимать первых пациентов 16 июня. За время работы, лечение в Коргалжынском стационаре получили 179 человек, преимущественно местные жители, а также обратившиеся из Аккольского и Целиноградского районов.

По словам главного врача районной больницы Марал Архабаевой за эти 5 дней поступило всего 2 пациента.

Несмотря на опустевшие палаты, мы не закрываемся. Провизорное отделение консервируется. Это значит, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, персонал больницы в любое время готов возобновить работу. Для этого в достаточном количестве имеются медицинские препараты и оборудование - подчеркнула заведующая.

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