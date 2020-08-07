Смерть Лизы Пылаевой: мать рассказала о жестокости ее отца

Она впервые решилась сказать об отношениях с бывшим мужем - о семейном насилии и обо всем, что, по сути, стало частью трагедии семьи.

Больше года назад трагически погибла шестилетняя алматинка Лиза Пылаева. Столько же идет расследование обстоятельств дела, не стихают обсуждения в соцсетях. Люди пытаются строить собственные, порой фантастические версии, что же могло случиться 12 мая 2019 года. Истину установит следствие. Но у любой жизненной ситуации есть свои "корни". Часто они находятся в далеком прошлом.

Марина Рыжакова, мама Лизы, год избегала общения с прессой, ей непросто и сейчас. Но она решилась на этот шаг. Ей приходится быть сильной. Приходится говорить о многом, что больно, и что скрывают многие женщины.

В этом очень личном интервью она честно рассказала о том, что предшествовало трагедии, о жизни с бывшим мужем Александром Пылаевым, об унижениях и избиениях, обо всем, что она даже от родителей скрывала, не желая выносить сор из избы.

Зная, что информация об обстоятельствах гибели Лизы, в основном, закрытая, так как относится к материалам расследования, Марина не говорила о "тайнах следствия". Но впервые решилась сказать об отношениях с бывшим мужем - о семейном насилии и обо всем, что, по сути, стало частью трагедии семьи. Мы публикуем короткие выдержи из видеозаписи, которую в полной версии вы можете посмотреть на нашем сайте и в соцсетях, в группах поддержки Facebook и в Instagram.

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- Марина, кто для Вас Александр Пылаев?

- Александр Пылаев, отец моей погибшей дочери, мой бывший муж. Мы с этим человеком развелись давно, когда Лизе был годик. Когда он приехал в больницу, куда мы доставили Лизу 12 мая 2019 года, то даже не стал спрашивать, что произошло: тут же налетел с обвинениями в мой адрес, в адрес моей семьи. Стал драться и кричать жуткие вещи: я вас убью, я вас уничтожу, я вас посажу. А наутро, еще не похоронив своего ребенка, он начал подключать СМИ …

- Почему вы с Александром расстались?

- Из-за жестокости, постоянного насилия, которое он совершал после рождения собственной дочери. Были побои, постоянное моральное унижение, ненормативная лексика в присутствии ребенка. Он позволял себе очень жестокие вещи. Он был жесток и с моими старшими детьми. Воспитывал их шнуром от зарядки телефона. Мне, как маме, нужно было защищать своих детей. Поэтому я ушла.

После развода он Лизу пытался похитить, наказывал и постоянно с маленьким ребенком выяснял отношения.

Когда я ушла от Пылаева, он говорил, что никогда мне этого не простит. Год судился со мной за ребенка, пытался получить единоличную опеку. Говорил Лизе страшные вещи: что мы не ее семья, что я очень плохая мать... Эти издевательства были бесконечными.

Все что происходит сейчас – это просто месть со стороны Пылаева по отношению ко мне и моей семье.

- Почему Пылаев говорит об убийстве Лизы?

- Мне кажется, Пылаев оценивает все это через призму своей жестокости. Поэтому он думает, что и я такая же. Но как мама троих детей, которая их любит, может поднять руку на своего собственного ребенка?

У нас прекрасная благополучная семья, мы очень любим и заботимся друг о друге. Мы столько лет живем под одной крышей... И мы Лизу любили очень сильно. И никогда у нас не было причин чтобы причинить ей вред.

- Когда началась травля вашей семьи?

- С самого первого дня. В день похорон Пылаев снимал сюжет и интервью давал у гроба собственной дочери.

- Почему вы молчали все это время?

- Не знаю, как отреагировал бы какой-то другой человек, но я мама, потерявшая ребенка. Что я должна была говорить? Я была не в состоянии публично переживать свое горе. Я себя чувствовала крайне плохо. За этот год врачи поддерживали и спасали меня неоднократно. И в таком состоянии мне нужно было оправдываться? Защищаться? Перед человеком, который поливает меня грязью? Но ради чего?

Мы находились в состоянии глубокого шока. Нам просто было не до этого. Не до каких-либо выступлений для СМИ. Мало того, что Пылаев не дал по-человечески похоронить ребенка, мало, что я проживаю это горе, так он еще постоянно атакует мою семью. Я сражаюсь и защищаюсь непонятно от чего. Никому не пожелала бы такое пройти.

- Что произошло в вашей семье за эти месяцы?

- Из-за Пылаева началась такая травля моих старших детей, что они не смогли даже ходить в школу. Сами учителя стали поддерживать то что писалось в СМИ. Одноклассникам уже приходилось защищать моих детей от учителей. В итоге я приняла решение отправить сына и дочь к их родному папе в другую страну.

Дети находятся в тяжелейшем состоянии. С того трагичного дня сын практически перестал разговаривать. София плачет все время. В нашей семье жизнь очень изменилась. У мамы с папой подорвано здоровье. Страдают моя сестра и ее муж. Очень тяжело. И физически, и эмоционально. У нас больше нет прежней жизни. Эта трагедия разрушила ее. Мы поддерживаем друг друга, конечно. Но как пережить все это, чтобы не сломаться, я не знаю.

- Что происходит сейчас?

- Мы пытаемся докричаться до правоохранительных органов: найдите же истину! Почему вы верите этому человеку? Мы никогда не могли подумать, что все это приобретет такие масштабы. Это страшно - не иметь возможность в собственном государстве защищаться, в то время, как нас бездоказательно обвиняют в таких ужасных вещах, которым нет логического объяснения.

- Марина, какая ваша цель сейчас?

- Важно, чтобы все это прекратилось, а не превратилось в кровавую месть одного человека. Есть правда, есть факты и нельзя слушать доводы и домыслы только одной стороны. Я надеюсь, что рано или поздно Пылаев успокоится, что органы правопорядка разберутся. Что наконец-то дадут покой моему ребенку. Я хочу чтобы ее душа покоилась с миром. Надеюсь, все закончится хорошо… насколько это возможно в данной ситуации.

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