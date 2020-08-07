Доходы Кадырова за год выросли почти в 20 раз

В 2018 году доход Кадырова составлял 7,58 миллиона рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал более 147 миллионов рублей, согласно декларации о доходах за 2019 год, опубликованной на сайте главы и правительства республики, передает zakon.kz.

В 2018 году доход Кадырова составлял 7,58 миллиона рублей.

Согласно опубликованным данным, с 1 января по 31 декабря 2019 года Кадыров заработал 147 997849,29 рублей.

У Кадырова появился участок площадью 28 361 квадратный метр. В собственности, как и в прошлом году, находится земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом на 2344,6 квадратных метра.Увеличился и доход супруги по сравнению с прошлым годом.

В 2019 году она заработала 2 456321,31 рублей, годом ранее эта цифра составляла 60 тысяч рублей.

Список недвижимости супруги не изменился, в ее собственности по-прежнему квартира на 209,8 квадратных метра. Недвижимость Кадырова и его жены находится в России, указано в документе.

Согласно декларации, в пользовании Кадырова, супруги и 12 несовершеннолетних детей находится дом площадью 300 квадратных метров.

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