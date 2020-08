Иран случайно утопил макет американского авианосца

Иранские военные случайно утопили макет американского авианосца при трансопртировке его в порт из Ормузского пролива, передает zakon.kz.

На спутниковом снимке, выложенное в Twitter Aurora Intel, видно, что судно легло на бок неподалеку от порта Бендер-Аббас.

Сообщается, что глубина моря в этом месте достигает 14 метров.

В конце июля иранские военные использовали макет для отработки атаки на американский авианосец.

New imagery from yesterday shows the capsized #IRGC replica of the Nimitz Class Carrier appears to have listed more outside of Bandar Abbas Port, #Iran. She appears more listed here than previous imagery from the 31st July. The depth here is a reported 14m. Fun to reclaim.... pic.twitter.com/tKTHJAaGCS