Алматинские медики ищут родственников пациентки, которая потеряла память

Она помнит только свое имя.

В Алматы медики ищут родственников пациентки, которая потеряла память, передает zakon.kz.

Согласно информации телеканала КТК, неизвестную доставили в больницу на скорой в конце июня. При себе у нее не было никаких документов. Женщина говорит, что знает только свое имя.

При опросе пациентка называет себя Балмановой Айнур. Возраст свой указать не может. При опросе, есть ли у нее родные, говорит о том, что родители погибли, - рассказала и.о. завотделением неврологии ГКБ №7 Алматы Кунсулу Жумабаева.

Если родственники или знакомые женщины не найдутся, ее переведут в реабилитационный центр. По словам врачей, пациентке приблизительно 40-45 лет, практически все время она молчит и почти ничего не помнит. Первое время не могла самостоятельно передвигаться, так как была очень слабой. Медики просят всех, кто узнал женщину, связаться с ними.

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