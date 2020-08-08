Китай не хочет переизбрания Трампа, считают спецслужбы США

По их оценке, КНР расширяет свое влияние, чтобы оказать давление на политических деятелей.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в письменном заявлении указал, что власти Китая не желают переизбрания Дональда Трампа президентом страны, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По нашим оценкам, Китай предпочтет, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не переизбрался. В преддверии [третьего] ноября 2020 года [когда пройдут всеобщие выборы в США] Китай расширяет свое влияние с целью сформировать политический климат в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, чьи интересы, по его мнению, идут вразрез с интересами Китая, а также с целью противодействия критике в отношении Китая, - значится в заявлении.

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