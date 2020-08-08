Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Местами по Казахстану пройдут дожди с грозами, возможен град

Местами ожидается усиление ветра.

Фото : zakon.kz.8 августа 2020, 06:01

Южный циклон сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz..

Местами пройдут дожди, на западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ"
.

В Карагандинской, Актюбинской, Костанайской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град.

В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 27°, облачно.

Прогноз погоды на 8 августа.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты