Местами по Казахстану пройдут дожди с грозами, возможен град
Местами ожидается усиление ветра.
Южный циклон сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz..
Местами пройдут дожди, на западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Карагандинской, Актюбинской, Костанайской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град.
В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Алматинской, Жамбылской, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара.
На большей части Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 27°, облачно.
Прогноз погоды на 8 августа.
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