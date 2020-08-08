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Трамп назвал свое переизбрание "последним, чего хочет Россия"

Таким образом Трамп прокомментировал утверждения о том, что РФ пытается "очернить" наиболее вероятного соперника Трампа на выборах.

Фото : ЕРА8 августа 2020, 07:05

Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия, Китай и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.

Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту [президента США] - это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем я, - сказал Трамп. По его версии, такого же подхода придерживаются Китай и Иран.

Таким образом Трамп прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина о том, что РФ якобы пытается "очернить" наиболее вероятного соперника Трампа на выборах - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Мы будем следить за этим очень внимательно, - добавил президент США, говоря о версиях разведки относительно возможного иностранного вмешательства в выборы.


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