Карагандинский застройщик присвоил более ста миллионов бюджетных средств

Преступными действиями причинен ущерб государству на 107 миллионов тенге.

В Караганде в присвоении и растрате государственных средств на сумму 107 миллионов тенге подозревается директор строительной подрядной организации "DCT Kazakhstan", сообщает zakon.kz.

Как сообщает Liter.kz, фирма обещала построить крупнопанельные жилые дома в Караганде по госпрограмме "Нурлы жер". Но обязательства не выполнила. Тогда юристы отдела строительства акимата города подали иск в суд о признании ТОО "DCT Kazakhstan" недобросовестным участником госзакупок.

В суде юристы акимата заявили, что они сначала подписали договор о госзакупках на строительство жилых домов, а только потом решили перепроверить "чистоплотность" исполнителя.

Когда юристы направили запрос в банк, для подтверждения банковских гарантии строительной фирме, из банка пришел ответ об их отсутствии. Оказалось, что документ о существовании таких гарантий, представленный фирмой, оказался липовым.

Судья экономического суда Карагандинской области Талгат Айдарханов удовлетворил иск госоргана и признал фирму недобросовестным участником госзакупок.

Дело расследуется по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".

Преступными действиями причинен ущерб государству на 107 миллионов тенге. В настоящее время директор ТОО с санкции суда взят под стражу на два месяца. Расследование ведется и находится на особом контроле руководства прокуратуры области, — рассказали изданию в прокуратуре.

Признает ли подрядчик вину, в надзорном органе не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.

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