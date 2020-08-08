В ООН следят за соблюдением прав человека во время выборов в Белоруссии
Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении организации.
Фото : НТВ8 августа 2020, 07:40
Организация Объединенных Наций следит за ситуацией с соблюдением прав человека во время избирательной кампании в Белоруссии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
ООН не имеет мандата по наблюдению за выборами в Белоруссии. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Белоруссии с точки зрения прав человека, - говорится в сообщении организации.
В заявлении также отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает белорусские власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и объединений.
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