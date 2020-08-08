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907 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 97 829 случаев.

Фото : zakon.kz.8 августа 2020, 08:01

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 907 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 462 ,
- бессимптомных носителей - 445.

Всего в стране подтверждено 97 829 случаев, из них:

в городе Алматы - 13150(+155),

в городе Нур-Султан -12712(+182),

в Атырауской области - 10535(+24),

в Карагандинской области - 9245(+85),

в ВКО - 7139(+94),

в ЗКО - 6211(+51),

в городе Шымкент - 5082(+12),

в Алматинской области - 4663(+40),

в Жамбылской области - 3839(+35),

в Павлодарской области - 3484(+15),

в СКО - 3461(+42),

в Кызылординской области -3169(+26),

в Мангистауской области - 3095(+32),

в Актюбинской области - 3093(+8),

в Костанайской области - 3021(+33),

в Туркестанской области - 2965(+36),

в Акмолинской области - 2965(+37).


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