907 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане
Всего в стране подтверждено 97 829 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 907 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 462 ,
- бессимптомных носителей - 445.
Всего в стране подтверждено 97 829 случаев, из них:
в городе Алматы - 13150(+155),
в городе Нур-Султан -12712(+182),
в Атырауской области - 10535(+24),
в Карагандинской области - 9245(+85),
в ВКО - 7139(+94),
в ЗКО - 6211(+51),
в городе Шымкент - 5082(+12),
в Алматинской области - 4663(+40),
в Жамбылской области - 3839(+35),
в Павлодарской области - 3484(+15),
в СКО - 3461(+42),
в Кызылординской области -3169(+26),
в Мангистауской области - 3095(+32),
в Актюбинской области - 3093(+8),
в Костанайской области - 3021(+33),
в Туркестанской области - 2965(+36),
в Акмолинской области - 2965(+37).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!