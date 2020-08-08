SpaceX получила контракт на $316 млн от Пентагона на проведение запусков в 2022-2027 годах

Число пусков и их параметры будут обговаривать на ежегодной основе.

Американская компания SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму 316 млн долларов на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые года, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в пятницу документе пресс-службы министерства обороны.

Также контракт на сумму 337 млн долларов получил консорциум United Launch Alliance (ULA).

Запуски также будут производиться с 2022 по 2027 годы.

Число пусков и их параметры для обеих компаний будут обговариваться на ежегодной основе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!