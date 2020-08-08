В День Абая "Астана Опера" представит шедевр национального искусства

Интерес каждого нового поколения к оперному спектаклю "Абай" остается таким же живым, как и у предшественников.

Визитную карточку национальной классики – оперу "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова 10 августа покажут на телеканале "Абай ТВ", сообщает zakon.kz.

Отрадно, что мы с вами имеем возможность быть свидетелями создания нового праздника – Дня Абая. Уверен, что он по праву займет достойное место в ряду знаковых событий мирового классического искусства. От лица коллектива театра "Астана Опера" выражаю слова благодарности Министерству культуры и спорта РК, выступившему инициатором этого замечательного события. В этот знаменательный день "Астана Опера" представит один из своих лучших спектаклей – оперу "Абай" на недавно открывшемся одноименном телеканале "Абай ТВ". Напомню, что за постановку этого шедевра театр получил Государственную премию РК. Желаю всем казахстанцам при просмотре спектакля погрузиться в невероятный мир просветителя, философа, мыслителя, поэта Абая Кунанбаева. Абай оказывал большое влияние на своих современников, но его фундаментальные идеи актуальны и сегодня, - подчеркнул Заслуженный деятель Казахстана директор ГТОБ "Астана Опера" Галым Ахмедьяров.

Важно отметить, что со столичной премьерой оперы "Абай" музыковеды связывают новую веху в развитии этого национального шедевра. По мнению критиков, постановка "Астана Опера" являет собой новый уровень в творчестве театра, новый этап в оперном искусстве Казахстана. В самой судьбе этого музыкально-сценического творения она представляется неким итогом восхождения к высотам оперного совершенства в классическом мировом его понимании.

В ноябре 2018 года опера "Абай" была показана итальянской публике в генуэзском Театре Карло Феличе на казахском языке. Годом позже в рамках Года Казахстана в Узбекистане опера "Абай" была представлена в Ташкенте, оставив незабываемые впечатления у слушателей.

Можно с уверенностью сказать, что интерес каждого нового поколения к оперному спектаклю "Абай" остается таким же живым, как и у предшественников.

Заметим, что в этом году казахстанское культурное сообщество отмечает 175-летний юбилей Абая Кунанбаева, и коллектив театра "Астана Опера" посвятил немало онлайн-проектов этому значимому событию.

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