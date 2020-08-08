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На севере Китая еще один человек умер от чумы

В городе Баян-Нур ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность до конца года.

Фото : АиФ8 августа 2020, 09:21

Власти города Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зарегистрировали еще один летальный исход в результате заболевания чумой, сообщает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Об этом сообщил в субботу региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Как говорится в распространенном заявлении, в городе введен повышенный (3-й) уровень реагирования на эпидемиологическую опасность до конца 2020 года.

6 августа администрация Внутренней Монголии проинформировала о смерти одного человека в городе Баотоу от кишечной формы чумы. Для того, чтобы не допустить распространения заболевания, медики изолировали несколько десятков жителей, контактировавших с инфицированными.

Органы эпидемиологического контроля время от времени фиксируют случаи заболевания чумой в степной зоне на севере КНР, а также в соседней Монголии. Зачастую заражение происходит после употребления в пищу мяса грызунов, что крайне опасно, поскольку они часто оказываются переносчиками инфекции.


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