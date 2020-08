Фотограф годами незаметно снимал пассажиров подземки

Все снимки "Вниз по трубе 1987−1990" сделаны в стиле скрытой камеры.

Лондонский метрополитен — это место, где можно встретить кого угодно. Туристы из разных уголков планеты, спешащие на работу местные жители, студенты, бродяги, неформалы — все эти пассажиры создают неоднородный поток, который неискушенному глазу может показаться скучным и безликим, сообщает zakon.kz.

Как отмечает bigpicture.ru, но только не лондонскому фотографу Полу Бальдесаре, который именно в этой массе находит свое вдохновение.

Первые снимки пассажиров лондонского метрополитена Пол начал делать еще в 1987 году. Из множества типажей фотохудожник выбирал самые яркие и нетривиальные. Если иметь наметанный глаз, то работы в подземке будет хоть отбавляй, поэтому Бальдесаре на долгие годы стал завсегдатаем подземных станций и шумных вагонов.

Лондонский метрополитен начал свою работу в 1863 году и стал первым в мире транспортом нового типа. Горожане называют его просто — "The Tube", то есть "труба". Именно поэтому результат своей трехлетней работы Пол Бальдесаре назвал "Вниз по трубе 1987−1990" (Down the Tube 1990)

Работать в метро так понравилось фотографу, что он вскоре начал новую серию снимков, которые делал с 1993 по 1996 год. В отличие от первых работ, которые были черно-белыми, новые были уже в полном цвете. Каждый проект интересен по-своему, поэтому сравнивать их и решать, какой лучше, дело неблагодарное.

Пол Бальдесаре — коренной житель Лондона, родившийся в этом городе и проживший в нем всю свою жизнь. По профессии он учитель, но все знают его, в первую очередь, как интересного фотохудожника. Работы Пола ценятся знатоками очень высоко — многие из них отправляются прямо с персональных выставок в государственные и частные коллекции.

По большому счету метро — это микрокосм современного города, с его оживленной, переполненной средой, особенно для пассажиров в утренние и вечерние часы пик… по лицам можно прочесть, о чем люди думают или что у них на душе, пока они стоически и со смирением совершают путешествие.

И только для детей поездка сродни приключению, а вагон — гимнастический зал, где можно карабкаться, стоять на сиденьях, повиснуть и раскачиваться на поручнях.

Все снимки "Вниз по трубе 1987−1990" сделаны в стиле скрытой камеры — пассажиры не знали, что их фотографировали. Работы получились живые, искренние и спонтанные — фотосъемка не вмешивалась в жизнь и все шло своим чередом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!