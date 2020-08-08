Наша задача - 100% охватить медработников выплатами компенсации - Надыров

Минздравом дорабатывается информационная система, для прикрепления медицинских эпидемиологических карт медицинских сотрудников.

Руководитель Управления общественного здоровья Камалжан Надыровсписков высказался о выплатах медработникам, которые заразились в ходе исполнения своих трудовых обязательств, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций.

Нами проводится большая работа по формированию списков для выплаты медработникам, которые заразились в ходе исполнения своих трудовых обязательств. На сегодняшний день специально в разработанный Министерством здравоохранения портал занесены 602 карты зараженных медработников. Выплаты осуществлены 58 сотрудникам, которые уже сегодня получили эти выплаты. Данная работа продолжается, — сообщил Надыров.

Министерством здравоохранения сегодня дорабатывается информационная система, для того чтобы акиматы могли прикреплять медицинские и эпидемиологические карты медицинских сотрудников.

Наша задача — 100% охватить персонал в вопросах выплаты компенсации. Первые выплаты уже пошли, работа будет продолжена, как портал доработается, туда будут прикреплены и остальные медицинские карты, — добавил он.

Эпидемиологическая карта — это карта, в которой отражается вся история заражения медицинских сотрудников и выдается Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг.

"Как только будет доработана данная информационная система, которая будет позволять прикреплять эпидемиологические карты, мы внесем абсолютно всех. Сейчас нет такой технической возможности, тогда этот процесс пойдет быстрее", — отметил глава Управления.

Как рассказал К. Надыров, в данном направлении проводится ряд экспертиз. Для начала экспертиза проводится на уровне больницы, далее материалы направляются в территориальный Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, где выдается эпидемиологическая карта. Все эти материалы поступают в комиссию при акимате, где проводится еще одна экспертиза всех случаев, после чего направляется для прикрепления в информационную систему.

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