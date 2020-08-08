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На 50 млн тенге поступили лекарства в Костанайскую область

С начала новой недели аптеки по всей области начнут получать медикаменты в свой ассортимент.

Фото : akchabar8 августа 2020, 09:49

На 50 млн тенге поступили жаропонижающие и противовирусные лекарства, которые уже в этот понедельник поступят в торговые аптечные сети, сообщает zakon.kz.

Выгрузка товара прошла под конец рабочей недели.

В этот раз на склад КФ ТОО "Казахская Фармацевтическая компания "Медсервис Плюс" поступило около 12 тонн медикаментов, а это порядка пяти тысяч наименований лекарственных средств среди которых жаропонижающие, противовирусные средства, антибиотики и антисептики, - отметил директор компании Исатай Есенбеков. - Перебоев с доставками нет, товар приходит регулярно. Сегодня пришла фура с новой партией и мы приступаем к ее выгрузке.

КФ ТОО "Казахская Фармацевтическая компания "Медсервис Плюс" осуществляет свою деятельность по всему региону. С начала новой недели аптеки по всей области начнут получать медикаменты в свой ассортимент.


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