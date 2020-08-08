Озвучена дата следующего боя Геннадия Головкина

Поединок должен состояться в конце сентября.

Главный редактор журнала The Ring в своей традиционной рубрике "Пятничная почта" ответил на вопрос одного из читателей о возвращении на ринг чемпиона мира IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина, сообщает zakon.kz.

— Есть ли какие-нибудь слухи о том, с кем мог бы встретиться Головкин?

— Камил Шеремета, его обязательный претендент на титул IBF и шестой номер рейтинга The Ring; и это не слухи, это тот, с кем он [Головкин] сразится, вероятно, в конце сентября, — написал Фишер.

Как отмечает Sports.kz, последний на сегодняшний день поединок Головкина состоялся в октябре прошлого года в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, в нем он победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко и выиграл вакантные пояса чемпиона IBF и IBO.

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