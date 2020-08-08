В Казахстане за сутки скончались 29 пациентов от коронавируса
130 человек находятся в тяжелом состоянии.
Фото : 24tv.ua8 августа 2020, 10:07
В Казахстане от коронавируса за сутки скончались 29 человек, сообщает zakon.kz.
По информации Минздрава, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 002 человек, среди которых 114 детей. В стационарах находится – 5 039 пациента, на амбулаторном уровне – 19 963.
130 человек находятся в тяжелом состоянии, 27 – крайней степени тяжести, 33 – на аппаратах ИВЛ.
За сутки в Казахстане выявили 907 случаев заражения коронавирусной инфекцией (462 симптомных носителей и 445 бессимптомных). Всего в стране зарегистрировано 97 829 случаев инфицирования коронавирусом.
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