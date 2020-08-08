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Еще 1102 случая и 17 смертей от коронавирусной пневмонии в РК

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 12110.

Фото : zakon.kz.8 августа 2020, 10:40

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 августа 2020 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 1102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 17 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 12110, летальных случаев - 137.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.


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