В Алматы ведется строительство 816 объектов

Всего до конца года планируется построить 2,4 млн кв. м жилья.

Фото : inbusiness.kz

Бакытжан Сагинтаев обратился к работникам строительной отрасли, сообщает zakon.kz. Свое обращение он опубликовал в Instagram. В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Город растет и ширится. Сегодня в мегаполисе ведется строительство 816 объектов жилищного и гражданского назначения. За семь месяцев т.г. в эксплуатацию введено уже 1,1 млн кв. м жилья. Всего до конца года планируем построить 2,4 млн кв. м жилья. Это 21 608 квартир. Рост относительно 2019 г. составит 14%. В четыре раза увеличены объемы строительства социального жилья по госпрограмме «Нұрлы жер». Будет построено 289 тыс. кв. м жилья, это порядка 5 тыс. квартир. Также 350 квартир предусмотрено для работающей молодежи. Кроме того, начали выдавать доступные кредиты по «Алматы жастары 3.0» первым из тысячи молодых работников социальной сферы. Строители делают весомый вклад в развитие социальной и инженерной инфраструктуры города. Это новые школы, детские сады, поликлиники, дороги, тепловые сети и сети водоснабжения. Новый Алматы строится вашими руками. С праздником - отметил аким Алматы.

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