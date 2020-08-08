Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Элитная сауна и дорогой бильярдный клуб работали в Алматы

Посетители, работники банного комплекса и бильярдного клуба были привлечены к административной ответственности.

Фото : polisia.kz8 августа 2020, 10:56

Элитная сауна и дорогой бильярдный клуб работали во время карантина в Алматы, сообщает zakon.kz.

Элитная сауна функционировала в Бостандыкском районе города. Вопреки санитарным нормам и требованиям, комплекс продолжал осуществлять свою деятельность и принимал посетителей едва ли до утра. В момент проверки в заведении находились 12 человек, 9 из них – девушки легкого поведения. К слову, в баню впускали не каждого, строгую пропускную систему осуществляла служба внутренней безопасности. Практически в это же время другая мобильная группа выявила бильярдный клуб. Компания из 13 человек праздновала здесь день рождения, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По информации официального сайта МВД РК, посетители, работники банного комплекса и бильярдного клуба были привлечены к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП. Меры административного воздействия в видео штрафа в размере 638 тысяч тенге приняты и в отношении владельцев указанных заведений.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты