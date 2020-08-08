Живот женщины раздулся до аномальных размеров из-за загадочной болезни

Из-за болезни она не может гулять, спать и ухаживать за своими детьми.

Живот 36-летней женщины из провинции Гуйчжоу раздулся до аномальных размеров и продолжает расти, сообщает zakon.kz.

По информации Daily mail, живот Хань Госянь начал расти два года назад. По словам женщины, сначала опухоль была болезненной, и она обратилась за медицинской помощью. После приема прописанного лекарства боль прошла, но живот продолжал увеличиваться.

Из-за аномальной болезни она не может гулять, спать и ухаживать за своими детьми. Ее муж живет и работает в большом городе, чтобы поддерживать семью материально. В результате ее старший сын, которому 10 лет, должен делать большую часть работы по дому.

Женщина решила попросить о помощи через местные СМИ. Местная больница недавно сообщила, что специалисты готовы лечить ее, но возможная операция будет стоить 30 тысяч юаней (примерно 4 300 долларов).

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