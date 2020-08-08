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Еще одно дело за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк" возбудили в РФ

Это уже десятое уголовное дело, возбужденное СК РФ за публикацию фотографий нацистов во время акции.

Фото : КР8 августа 2020, 11:18

Следственный комитет (СК) России возбудил еще одно уголовное дело после размещения фотографий нацистов во время акции "Бессмертный полк онлайн", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", подписав ее "Шикльгрубер Адольф Алоисович". В отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), - сказала Петренко.

По ее словам, следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.

Это уже десятое уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ за публикацию фотографий нацистов во время акции "Бессмертный полк" в мае этого года.


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