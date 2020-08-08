Еще одно дело за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк" возбудили в РФ

Это уже десятое уголовное дело, возбужденное СК РФ за публикацию фотографий нацистов во время акции.

Следственный комитет (СК) России возбудил еще одно уголовное дело после размещения фотографий нацистов во время акции "Бессмертный полк онлайн", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", подписав ее "Шикльгрубер Адольф Алоисович". В отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), - сказала Петренко.

По ее словам, следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.

Это уже десятое уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ за публикацию фотографий нацистов во время акции "Бессмертный полк" в мае этого года.

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