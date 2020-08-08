Строительство трассы "Центр-Запад" может уничтожить популяцию сайгаков

Ученые предлагают изменить маршрут строительства дороги для сохранения естественного обитания животных.

Строительство дороги "Центр — Запад" пересекает пути миграции Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайгаков может стать угрозой для животных, сообщает zakon.kz.

С таким заявлением выступили эксперты Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК) Сакен Дилдахмет.

Согласно информации АО НК "КазАвтоЖол" проект автодороги Центр-Запад проходит по маршруту: Нур-Султан – Аркалык – Торгай – Ыргыз – Шалкар – Кандыагаш – Доссор – Бейнеу – Актау. Ее протяженность 1273 километра. Автодорога пересекает пути миграции Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайгаков (Актюбинской, Костанайской и Акмолинской области).

У Казахстана есть печальный опыт воздействия инфраструктуры на сайгаков. В 2015 году была построена железная дорога на отрезке Шалкар - Бейнеу, которая прошла через миграционные пути сайгаков устюртской популяции. По данным со спутников, полученным в 2017-2019 годах, сайгаки перестали мигрировать на юг через железную дорогу. Животные лишились значительной части своего ареала. Прошло пять лет, но сайгаки так и не восстановили миграционный путь, - написал на своей странице в Facebook Сакен Дилдахмет.

Он также отметил, что до 2017 года в мире не было точных данных о том, как сайгаки реагируют на инфраструктурные сооружения, не считая отдельных наблюдений в 1960-1980 годах.

Но благодаря спутниковой телеметрии удалось выяснить, что сайгаки перестают переходить в свои исторические места обитания, если на их пути есть дороги с интенсивным движением. А сокращение ареала неизбежно влияет на численность мигрирующих видов, поголовье уже никогда не сможет восстановиться до тех пределов, которые существовали при отсутствии новых дорог.

В предварительном обосновании проекта дороги "Центр-Запад" для Всемирного банка указывались альтернативные маршруты, обходящие важнейшие для сайгака участки с севера. Тем не менее министерством индустрии и инфраструктурного развития был выбран вариант, наиболее губительный для сайгаков. Основываясь на научных данных, АСБК предлагает изменить маршрут дороги "Центр - Запад", - добавил эксперт.

Отметим, что по подсчетам, проведенным в 2019 году, в Казахстане обитают свыше 300 тысяч особей сайгаков. В 2020 году учет животных не проводили из-за пандемии коронавируса.

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