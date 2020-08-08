Два грузовика, груженные дерном, изъяли в Туркестанской области

Полицейские выявили очередной факт самовольного пользования недрами.

Полицейские Туркестанской области выявили очередной факт самовольного пользования недрами, сообщает zakon.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Таза Казахстан" сотрудники природоохранной полиции ДП Туркестанской области и Жетысайского РОП совместно с природоохранной инспекцией во время рейдов задержали местных жителей, незаконно добывавших вырезанные пласты дерна на берегу реки Сырдарии.

Стражи порядка изъяли у нарушителей две грузовые автомашины, груженные дерном, и водворили на штрафстоянку до принятия законного решения. Для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде, собранные материалы направлены в Департамент экологии.

Всего де за время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Таза Казахстан" полицейскими выявлено 1 экологическое преступление по статье 334 УК РК "Самовольное пользование недрами" и 1627 административных правонарушений. В отношении нарушителей наложены административные штрафы на сумму около 3 миллионов тенге.

Как отметили полицейские Туркестанской области рейдовые мероприятий в данном направление будут продолжены.

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