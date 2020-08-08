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В районе вокзала Алматы-1 произошел пожар

Жертв и пострадавших нет.

Фото : inalmaty8 августа 2020, 13:52

8 августа в Турксибском районе города Алматы произошел пожар, сообщает zakon.kz.

По адресу ул.Сортировочная около д.6, пожарное подразделение Турксибского района за 8 минут локализовало возгорание мусора с переходом на отдельно стоящий нефункционирующий вагон, - говорится в сообщении ДЧС города Алматы.

По данным департамента, угрозы распространения нет. Возгорание полностью ликвидировано в 10:55. Жертв и пострадавших нет.


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