В районе вокзала Алматы-1 произошел пожар
Жертв и пострадавших нет.
Фото : inalmaty8 августа 2020, 13:52
8 августа в Турксибском районе города Алматы произошел пожар, сообщает zakon.kz.
По адресу ул.Сортировочная около д.6, пожарное подразделение Турксибского района за 8 минут локализовало возгорание мусора с переходом на отдельно стоящий нефункционирующий вагон, - говорится в сообщении ДЧС города Алматы.
По данным департамента, угрозы распространения нет. Возгорание полностью ликвидировано в 10:55. Жертв и пострадавших нет.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035309-0b14b02f45520ad4ab9c30f281016982
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...