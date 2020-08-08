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Сагинтаев обратился к алматинцам

Он призвал граждан следить за здоровьем.

Фото : businessfm.kz8 августа 2020, 14:02

Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Instagram аким призвал не забывать носить маски.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными, - написал он.

Также опубликован видеопризыв с участием звезд Казахстана.


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