Сагинтаев обратился к алматинцам

Он призвал граждан следить за здоровьем.

Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Instagram аким призвал не забывать носить маски.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными, - написал он.

Также опубликован видеопризыв с участием звезд Казахстана.

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