Сагинтаев обратился к алматинцам
Он призвал граждан следить за здоровьем.
Фото : businessfm.kz8 августа 2020, 14:02
Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы, сообщает zakon.kz.
На своей странице в Instagram аким призвал не забывать носить маски.
Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными, - написал он.
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08.08.2020 Эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтануына қарамастан, бетперде кию және әлеуметтік қашықтықты сақтау міндеттілігі қала береді. —— Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными.
Также опубликован видеопризыв с участием звезд Казахстана.
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