Караоке-бар, работавший во время карантина, выявлен в Петропавловске

Только за последние три недели в СКО выявлено 642 нарушений.

В областном центре СКО выявлен работавший в период карантина караоке-бар, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz

8 августа в 3:22 часов в дежурную часть Первого ОП УП города Петропавловск поступило телефонное сообщение о том, что в ресторане “Royal Palace” в караоке-баре произошел конфликт между посетителями. Для проверки был направлен ближайший автопатруль. Однако полицейским не удалось попасть внутрь помещения, так как двери были изнутри закрыты. Далее спустя определенное время работники ресторана все-же открыли двери, - говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО.

В баре находились посетители, которые были доставлены в Первый отдел полиции. В ходе опроса было установлено, что они в помещении караоке - бара ресторана "Royal Palaс" праздновали день рождения горожанина, 1989г.р.

За нарушение карантинных мер сотрудниками полиции собирается материал в отношении каждого участника торжества и направления в Департамент контроля качества товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст.425 КРКоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Будут приняты предусмотренные законодательством меры в отношении владельцев этого развлекательного заведения.

По словам первого заместителя начальника ДП СКО полковника полиции Каната Айтбаева с 20 июля в области работают созданные рабочие группы по мониторингу и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в состав которых вошли сотрудники акиматов, прокуратуры, полиции, работников СЭС.

В результате такого взаимодействия только за последние три недели в СКО выявлено 642 нарушений требований законодательства в сфере санитарно - эпидемиологического благополучия. 253 из них в городе, 389 в районах, - поделился статистикой полковник полиции.

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