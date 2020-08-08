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Историк назвал будущего президента США

Историк для определения победителя пользуется собственной системой "13 ключей".

Фото : gazeta.ru8 августа 2020, 15:17

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу пяти президентов, сделал новый прогноз на выборы главы США в ноябре, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Рен ТВ", историк для определения победителя пользуется собственной системой "13 ключей".

В ней оцениваются такие факторы, как экономика, занимаемая претендентом должность, а также социальные волнения и скандалы. Кроме того, он считает, что значение имеет и личная харизма кандидатов.

"Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлеты и падения рейтинга", - говорит Лихтман.

Профессор считает, что на выборах президента в этом году действующий глава государства потеряет Белый дом. Таким образом, историк предрек победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Ранее Лихтман с точностью прогнозировал исходы выборов с 1984 года.


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