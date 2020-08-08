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В столице автоматизировали процесс госзакупок школьного питания

В Нур-султане на развитие системы образования, здравоохранения и соцпомощи направлено 7 млрд тенге.

Фото : astana.gov8 августа 2020, 15:37

В акимате столицы под руководством акима города прошло онлайн-заседание по противодействию коррупции, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

Алтай Кульгинов отметил, что необходимо неукоснительно соблюдать законодательство и исключать любые коррупционные риски.

Акиматом реализуется ряд важных программ, таких как строительство соцжилья, социальных объектов, дорог, благоустройство дворов и общественных пространств, озеленение и т.д. Необходимо исключать любые коррупционные риски, должен быть принцип нулевой терпимости к любым формам противоправного поведения.

К примеру, как со стороны родителей, так и со стороны бизнеса поступали жалобы на непрозрачность проведения госзакупок на школьное питание. Раньше по старинке были громоздкие бумаги, поэтому на площадке "Астана адалдык аланы" совместно с Агентством по противодействию коррупции и Министерством образования и науки рассмотрели и изучили данный вопрос.

Таким образом, автоматизирован процесс госзакупок школьного питания, сфера питания переведена в электронный формат, тем самым исключается человеческий фактор. Также общественные наблюдатели задействованы в процессе. На все жалобы нужно незамедлительно реагировать по принципу "Слышащего государства", – сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В рамках исполнения поручения Главы государства проведена работа по сокращению непродуктивных расходов государственного и квазигоссектора. Оптимизация местного бюджета акимата составила 35 млрд тенге. Высвободившиеся средства направлены на социальную сферу. На поддержку реального сектора экономики и инфраструктуры направлено свыше 16 млрд тенге: на снос аварийных домов, строительство дорог, дворов, инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

На развитие системы образования, здравоохранения и соцпомощи направлено 7 млрд тенге: допместа в детсадах, закуп медоборудования, увеличение объема соцпомощи малообеспеченным категориям граждан. На поддержку МСБ – свыше 5 млрд тенге. Это субсидирование процентной ставки по кредитам для поддержания цен на социально значимые продукты питания. В ходе оптимизации ликвидированы и переданы в доверительное управление ряд предприятий, сокращён руководящий состав подведомственных организаций и т.д. Данные работы будут продолжены.


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