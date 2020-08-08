Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Грузия заявила о готовности вступить в НАТО

Власти Грузии неоднократно заявляли, что страна не может стать частью Североатлантического альянса, пока не урегулирует все свои территориальные споры.

Фото : eadaily.com8 августа 2020, 16:11

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна продолжает укреплять партнерство по стратегическим направлениям — НАТО, США и Евросоюз, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.

Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца, - сказал Гахария.

По его словам, обязательным условием восстановления территориальной целостности страны является евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии.

Ранее власти Грузии неоднократно заявляли, что страна не может стать частью Североатлантического альянса, пока не урегулирует все свои территориальные споры. В 2019 году глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заключил, что альянс не будет рассматривать вступление Грузии без территорий Абхазии и Южной Осетии.

Согласно официальной позиции НАТО, эти "оккупированные территории" являются частью Грузии, а потому речь об участии в альянсе может идти только с учетом их. Пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, по которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.

Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси присоединится к военному блоку.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты