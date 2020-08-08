Турция предложила Ливану отстроить разрушенный порт

Ливану предоставили возможность использовать турецкий порт в Мерсине до реконструкции разрушенного порта.

Турция готова отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте и предложила Ливану временно использовать свой порт в Мерсине, передает zakon.kz со ссылкой на TRT Haber.

На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном мы отметили, что Турция готова до конца к восстановлению ливанского порта Бейрут, который был очень серьезно поврежден взрывами, - заявил вице-президент Турции Фуат Октай в ходе пресс-конференции.

Также Октай сообщил, что Ливану предоставили возможность использовать турецкий порт в Мерсине до реконструкции разрушенного порта.

Кроме того, в Бейруте продолжают работать турецкие поисково-спасательные команды. К настоящему моменту Анкара направила в Ливан 400 тонн продовольствия, а также медицинскую помощь.

О своем намерении помочь Ливану также заявили власти США, Израиля, России, Великобритании, Кувейта, Германии, а также руководство Евросоюза.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выделил 50 млн риалов ($13,7 млн) для помощи пострадавшим от взрыва в порту Бейрута. А из Франции в ливанскую столицу направлены отряд врачей и медоборудование. Также в Бейрут прибыли три самолета гуманитарной помощи от США.

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