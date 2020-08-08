У шымкентца изъяли 1,5 кг марихуаны

В настоящее время проводится проверка с целью выявления фактов возникновения данного наркотического средства и его незаконного оборота.

У жителя Шымкента изъяли 1,5 кг марихуаны, передает zakon.kz.

По данным МВД РК, 27 июля сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкент в ходе оперативно-розыскных работ в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора” в одном из арендных домов на территории города был задержан 46-летний гражданин, хранивший вещества, похожие на наркотические средства, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством “марихуана” общим весом 1,5 кг.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере” и начато досудебное расследование.

В настоящее время проводится проверка с целью выявления фактов возникновения данного наркотического средства и его незаконного оборота. В отношении указанного гражданина применена мера пресечения в виде “подписки о невыезде и надлежащем поведении”.

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