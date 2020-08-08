В Алматы пожарные справились с огнем почти за полчаса

Сложность тушения пожара создавали низко висящие провода.

В Алматы пожарные локализовали пламя, охватившее трехэтажный комплекс за 40 минут, передает zakon.kz.

В 16:48 на пульт 101 ДЧС стали поступать многочисленные звонки очевидцев о пожаре в Турксибском районе ул. Жансугурова д. 311.

По прибытию сил и средств ДЧС, открытым пламенем горело многофункциональное здание, возникла угроза обрушения конструкций .

Было создано два боевых участка – с восточной и северной стороны. Сложность тушения пожара создавали низко висящие провода, находящиеся по напряжением, большая горючая загрузка здания ( мансарда - из дерева) .

Прибывшей аварийной службой объект был обесточен. Сотрудниками полиции Жетысуского района ул. Жансугурова была оцеплена.

Для разведки на наличие людей с одновременным ведением пожарных стволов задействовано три звена газодымозащитной службы.

По периметру пожара подано 6 ручных стволов, на тушение кровли с пожарной автолестницы подано два лафетных ствола. Принятыми мерами пожар локализован в 17:39, ликвидирован в 18:40 Задействовано 11 ед.техники, 34 человек личного состава. Площадь и причина пожара устанавливается.

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