В центре Бейрута начались столкновения
Периодически правоохранители отступают под напором толпы и градом камней
Фото : middleeasteye8 августа 2020, 20:22
В центре Бейрута у здания парламента начались массовые столкновения демонстрантов и полиции, в ход идут слезоточивый газ и камни, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
В 16.00 начался массовый антиправительственный митинг. Почти сразу он перешел в беспорядки.
По словам корреспондента, стражи порядка используют слезоточивый газ, чтобы отбросить массы людей от здания парламента. Митингующие в ответ кидают камни.
Периодически правоохранители отступают под напором толпы и градом камней. В район стягиваются дополнительные силы.
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