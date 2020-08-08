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В центре Бейрута начались столкновения

Периодически правоохранители отступают под напором толпы и градом камней

Фото : middleeasteye8 августа 2020, 20:22

В центре Бейрута у здания парламента начались массовые столкновения демонстрантов и полиции, в ход идут слезоточивый газ и камни, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

В 16.00 начался массовый антиправительственный митинг. Почти сразу он перешел в беспорядки.

По словам корреспондента, стражи порядка используют слезоточивый газ, чтобы отбросить массы людей от здания парламента. Митингующие в ответ кидают камни.

Периодически правоохранители отступают под напором толпы и градом камней. В район стягиваются дополнительные силы.


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